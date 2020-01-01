Мария Погребняк рассказала о свадьбе Ольги Бузовой

Сегодня, 13:34

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Мария Погребняк рассказала о свадьбе Ольги Бузовой

Сейчас Ольга Бузова находится на отдыхе в Таиланде со своим возлюбленным Давидом Манукяном. Жена знаменитого футболиста Мария Погребняк утверждает, что у пары серьезные намерения.

Мария Погребняк говорит, то ее подруга достойна счастья, называя Бузову добрым, светлым и искренним человеком. Со слов жены нападающего «Урала», блогер Давид Манукян хороший кандидат в мужья для Ольги Бузовой. Погребняк уверена, что у возлюбленных все будет хорошо.

«Я желаю им счастья и хочу погулять на их свадьбе», - заявила она.

Поклонники звездной пары утверждают, что на острове Пхукет возлюбленные проводят медовый месяц. Кроме того, в аэропорту звезду встречали с надписью «Mrs. Olga Buzova», что заграницей означает замужняя женщина. Фанаты Бузовой с нетерпением ждут свадебных фото звезды с Таиланда. 
Напомним, о новых отношениях ведущей Дома 2  стало известно в эфире передачи «План Б» накануне Нового года.

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