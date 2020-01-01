Имущество Ларисы Гузеевой получат ее дети

Сегодня, 11:18

0

Image
Имущество Ларисы Гузеевой получат ее дети

Телеведущая Лариса Гузеева поделилась в программе "Давай поженимся!", кому она отдаст все свое имущество. Все деньги и остальное имущество знаменитость передаст своим детям.

Актриса сказала, что если кто-нибудь из ее детей "выбросит ее на помойку", то она будет "отмаливать грехи". Гузеева уверяет, что даже если она заведет роман, то все-равно ее имущество получат дети.
У Ларисы Гузеевой есть сын 1991 года рождения от актера Кахи Толордавы, с которым актриса развелась. В 2000 году телеведущая родила дочь Ольгу от ресторатора Игоря Бухарова. Звезда телепередачи "Давай поженимся" говорит, что она хотела бы иметь еще больше детей.
В 2018 году было 20 лет браку Гузеевой и Бухарова. Ходят слухи, что пара на грани расставания. Коллеги актрисы говорят, что она очень ревнивая женщина.
Напомним, ранее Лариса Гузеева призналась, что в молодости она страдала от алкоголизма

Лента

В Москве директор школы заказала убийство своим выпускникам

Сегодня, 13:18

В Крым могут пойти поезда из ближнего зарубежья

Сегодня, 12:46

Хаджимба решил не выставлять свою кандидатуру на выборах президента Абхазии

Сегодня, 12:06

Верблюд на 2 часа задержал поезд «Ташкент-Москва»

Сегодня, 11:31

Названы четыре смертельно опасных симптома инсульта

Сегодня, 11:30

Агутин и Варум посетили концерт дочки в США

Сегодня, 11:27

Имущество Ларисы Гузеевой получат ее дети

Сегодня, 11:18

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle