Имущество Ларисы Гузеевой получат ее дети

Телеведущая Лариса Гузеева поделилась в программе "Давай поженимся!", кому она отдаст все свое имущество. Все деньги и остальное имущество знаменитость передаст своим детям.

Актриса сказала, что если кто-нибудь из ее детей "выбросит ее на помойку", то она будет "отмаливать грехи". Гузеева уверяет, что даже если она заведет роман, то все-равно ее имущество получат дети.

У Ларисы Гузеевой есть сын 1991 года рождения от актера Кахи Толордавы, с которым актриса развелась. В 2000 году телеведущая родила дочь Ольгу от ресторатора Игоря Бухарова. Звезда телепередачи "Давай поженимся" говорит, что она хотела бы иметь еще больше детей.

В 2018 году было 20 лет браку Гузеевой и Бухарова. Ходят слухи, что пара на грани расставания. Коллеги актрисы говорят, что она очень ревнивая женщина.

Напомним, ранее Лариса Гузеева призналась, что в молодости она страдала от алкоголизма