Новое платье Мерьем Узерли названо «трендом сезона»

Big thanks to @engelsizyasamvakfi for the award as Best Cinema Actress

En Iyi Sinema Oyuncu Ödül icin cok tesekkür ederim Şimdi bu vesileyle, engelli insanların yaşam koşullarını iyileştirmek için gösterdiğiniz tüm çabalardan dolayı, kuruluşunuza özellikle takdirlerimi sunmak isterim. Birleşmiş Milletler'in 2008 yılındaki "Engellilerin Hakları Sözleşmesi'nde de özetlendiği gibi, engellilerin ayırımcılıktan uzak, eşitlikli bir anlayışla, toplumsal ve kültürel yaşama katılabilmelerini mümkün kılmak, onların yaratıcı ve sanatsal potansiyellerini ortaya çıkartmak için yaptığınız çalışmalar bende büyük bir hayranlık uyandırmaktadır. Umarım, bu olumlu atılımlarınızı başkaları da örnek alırlar. Çalışmalarınızda size, Allah güç ve kolaylık versin....

On this occasion, I would like to express my special appreciation for your organisation @engelsizyasamvakfi , which is committed to improving the lives of people with disabilities. To enable these people to participate in cultural and social life with equal rights and without discrimination, and also to develop their creative, intellectual and artistic potential, as summarized in the 2008 United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, has my great admiration. I hope that others will follow your positive example... May God send you all strength and blessings for it.

Vielen Dank für den Preis als Beste Kino Schauspielerin Zu diesem Anlass möchte ich meine besondere Wertschätzung für Ihre Organisation @engelsizyasamvakfi zum Ausdruck bringen, die sich für die Verbesserung der Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen einsetzt. Diesen Menschen in gleichberechtigter Weise ohne Diskriminierung die Teilnahme am kulturellen und gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen und auch ihr kreatives, intellektuelles und künstlerisches Potential zu entfalten, wie es in der Konvention der Vereinten Nationen von 2008 über die Rechte von Menschen mit Behinderungen zusammengefasst wird, hat meine große Bewunderung.