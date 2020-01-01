На могилу Галины Волчек принесли сигареты

Корреспондент Комсомольской правды Владимир Булкин рассказал о своем посещении кладбища Галины Волчек.

«Когда я умру, воткните мне в рот папироску», - говорила при жизни Галина Волчек.

Выпавший в Новом году снег придал Новодевичьему кладбищу торжественный и величественный вид. Хотя был праздничный день, на кладбище было много народу, даже прогуливались дамы с колясками.

«Потому что здесь красивее, чем «Пер Лашез», - пояснила одна мамочка.

С последнего моего прихода здесь кое-что поменялось. Пока я рассматривал кладбище, ко мне подошел военный, который спросил, к кому я пришел. «К Галине Волчек», - ответил я.

Военный в сером полушубке сказал, что проведет меня.

Мы пошли по главной аллее. Могилы были торжественно украшены мишурой и игрушками, возле них стояли наряженные елочки.

Мой спутник рассказал, что кто-то принес на могилу Галины Волчек сигареты в пепельнице.

По пути мы увидели пару, стоящую возле одной из могил. Они держали стаканчики в руках, и , видимо, выпивали спиртное.

«Здесь нельзя», - строго сказал военный. Мы пошли дальше.

Могилу Галины Волчек трудно было не заметить. Она была украшена множеством венков и цветами – белыми, красными, желтыми розами. Цветы стояли стеной с человеческий рост. Вся эта красота была усыпана выпавшим снегом.

Охранник не отходил от меня, пока я стоял у могилы. Видимо, следил, чтобы я не положил что-то неположенное.

При жизни Галина Волчек много курила. Заметить ее без сигареты было сложно.

«Когда я умру, воткните мне в рот папироску. Это будет моя правда», - говорила своим коллегам режиссер.

Видимо поэтому кто-то принес сигареты…