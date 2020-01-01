На могилу Галины Волчек принесли сигареты

Корреспондент Комсомольской правды Владимир Булкин рассказал о своем посещении кладбища Галины Волчек.
«Когда я умру, воткните мне в рот папироску», - говорила при жизни Галина Волчек.
Выпавший в Новом году снег придал Новодевичьему кладбищу торжественный и величественный вид. Хотя был праздничный день, на кладбище было много народу, даже прогуливались дамы с колясками.
«Потому что здесь красивее, чем «Пер Лашез», - пояснила одна мамочка.
С последнего моего прихода здесь кое-что поменялось. Пока я рассматривал кладбище, ко мне подошел военный, который спросил, к кому я пришел. «К Галине Волчек», - ответил я.
Военный в сером полушубке сказал, что проведет меня.
Мы пошли по главной аллее. Могилы были торжественно украшены мишурой и игрушками, возле них стояли наряженные елочки.
Мой спутник рассказал, что кто-то принес на могилу Галины Волчек сигареты в пепельнице.
По пути мы увидели пару, стоящую возле одной из могил. Они держали стаканчики в руках, и , видимо, выпивали спиртное.
«Здесь нельзя», - строго сказал военный. Мы пошли дальше.
Могилу Галины Волчек трудно было не заметить. Она была украшена множеством венков и цветами – белыми, красными, желтыми розами. Цветы стояли стеной с человеческий рост. Вся эта красота была усыпана выпавшим снегом.
Охранник не отходил от меня, пока я стоял у могилы. Видимо, следил, чтобы я не положил что-то неположенное.
При жизни Галина Волчек много курила. Заметить ее без сигареты было сложно.
«Когда я умру, воткните мне в рот папироску. Это будет моя правда», - говорила своим коллегам режиссер.
Видимо поэтому кто-то принес сигареты…
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