Татьяна Васильева омолодилась «уколами красоты» перед Новым годом

Сегодня, 11:33

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Татьяна Васильева омолодилась «уколами красоты» перед Новым годом

Татьяне Васильевой 72 года, однако ее подтянутая форма и моложавое лицо не соответствуют возрасту. Такой замечательный внешний вид актриса имеет благодаря хорошей генетике и работе специалистов.

Накануне Нового года звезда кинофильма «Самая обаятельная» сделала «уколы красоты». Васильева не скрывает этот факт и говорит, что хочет встретить очередной период со свежим лицом.

«Я ничего не говорю врачам, они хорошо знают мое лицо, - сообщила в социальных сетях звезда театра и кино. - Абсолютно доверяю рукам профессионалов».

Васильева считает очень важным поддержание хорошей внешности. Актриса говорит, что скорее она сэкономит на сардельках, чем на своей внешности.

Также звезда кино регулярно рассказывает о здоровом образе жизни. Ей долгое время было трудно взять себя в руки и заниматься, сейчас же Васильева частая посетительница тренажерного зала.

 

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