Татьяна Васильева омолодилась «уколами красоты» перед Новым годом

Татьяне Васильевой 72 года, однако ее подтянутая форма и моложавое лицо не соответствуют возрасту. Такой замечательный внешний вид актриса имеет благодаря хорошей генетике и работе специалистов.
Накануне Нового года звезда кинофильма «Самая обаятельная» сделала «уколы красоты». Васильева не скрывает этот факт и говорит, что хочет встретить очередной период со свежим лицом.
Васильева считает очень важным поддержание хорошей внешности. Актриса говорит, что скорее она сэкономит на сардельках, чем на своей внешности.
Также звезда кино регулярно рассказывает о здоровом образе жизни. Ей долгое время было трудно взять себя в руки и заниматься, сейчас же Васильева частая посетительница тренажерного зала.
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