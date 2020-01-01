Полуголая Анфиса Чехова рассказала, каких мужчин она предпочитает

Сегодня, 11:30

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Полуголая Анфиса Чехова рассказала, каких мужчин она предпочитает

Анфиса Чехова опубликовала на своей страничке в Инстаграм пост с пикантными фото, в котором она рассказала, какие качества в мужчинах ее привлекают.

На серии снимков в посте известная актриса запечатлена в черном купальнике, который подчеркивает ее аппетитные формы. На фото Чехова купается в бассейне. Поклонники засыпали звезду комплиментами.

В посте телеведущая написала, что ее привлекают страстные, но при этом сдержанные мужчины. Также звезда подчеркнула, что она любит сочетание противоположностей.

«Меня всегда привлекало то, что холодно снаружи и горячо внутри. Термальные воды зимой, сдержанные, но страстные мужчины, уютные шале с камином», – поделилась своими пристрастиями знаменитость.

Ранее Анфиса Чехова выложила в Сеть откровенную фотографию в нижнем белье с кружевами.

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