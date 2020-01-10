Ксения Собчак на отдыхе заговорила о «проклятии» Куршавеля

38-летняя телеведущая Ксения Собчак находится на отдыхе во французских Альпах. После перерыва в несколько лет она вновь отправилась вместе на элитный горнолыжный курорт Куршавель. Компанию ей составили сын Платон, супруг Константин Богомолов, его дочь, а также мать Людмила Наврусова и состоятельные друзья.

На любимом курорте звезда снова заговорила о «проклятии» Куршавеля. Оно всегда ее настигает. Собчак имеет в виду «мистический» грипп.

«Минус тут только один: мистический грипп, который живет только тут и отнимает стабильно два дня катания и пару килограммов. Считаю, что маркетинг Куршевеля должен строиться, учитывая это проклятье: катание + детокс», - написала она у себя в Инстаграм.

А приезжать на отдых в Куршавель Ксения Собчак начала еще с 1998 года, когда жила еще в Петербурге.

По ее словам, тогда приходилось жить в самом дешевом отеле на самом низком уровне. Соседями были безумные сноубордисты, которые и поставили ее на доску.

С того времени Собчак побывала на десятках других курортов, но Куршавель продолжает считать лучшим местом на земле.