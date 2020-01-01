После смерти доходы Юлии Началовой возрасли

В марте прошлого года скоропостижно умерла певица Юлия Началова. Около недели медики пытались спасти жизнь артистки, однако это не увенчалось успехом.

Поклонники были потрясены смертью Юлии Началовой. После гибели знаменитости прошло уже почти 10 месяцев, однако в Сети не прекращаются обсуждения ее жизни, смерти и творчества.

Последние годы жизни исполнительница не была популярной. Однако после смерти ее популярность возросла. За последние 10 месяцев ее активно обсуждают в СМИ и российском Интернете. Журналисты пишут о подробностях жизни певицы, а поклонники выражают беспокойство о ее единственной дочери, которая сейчас живет с отцом.

Некоторые призывали причислить Началову к лику святых, а кто-то утверждал, что могила певицы исцеляет. Такой резонанс вокруг смерти Началовой принес большую финансовую выгоду ее родным. Так, в разы выросло число скачиваний песен Началовой. Снято несколько документальных фильмов и ток-шоу. Первый канал купил права на создание сериала о ее жизни. А известные издательства борются за право публикаций воспоминаний родственников артистки. Фанаты певицы мечтают любой ценой заполучить что-то из нарядов или украшений Юлии. Рейтинг певицы возрос, а вместе с тем и заработок средств, пишет портал «Дни.ру».