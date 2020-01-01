Алена Кравец хочет восстановить девственность

Алена Кравец совершенствует свою внешность ради супруга. Несколько лет назад она увеличила грудь, а сейчас модель хочет восстановить девственность. Кравец лишилась девственности во время учебы в университете. С тех пор прошло уже 20 лет. После рождения ребенка звезда стала комплексовать и перестала испытывать такие яркие ощущения от близости, как раньше. Светская львица хотела сделать абиопластику. Это операция, при которой ушиваются половые губы и иссекаются лишние ткани. В результате создается эстетичная форма. Пластический хирург рекомендует Кравец сделать гименопластику. Эта операция представляет собой ушивание половых губ, при котором создается эффект «девственности».

«Я выбрала вариант, предложенный мне хирургом. Благодаря этому эффекту я смогу подарить себя любимому без остатка. Хочу, чтобы он чувствовал себя желанным», - поделилась Кравец. Модель планирует произвести операцию в элитной клинике и уже подготовила 80 тыс. рублей для услуги. Для восстановления девственности используются ткани слизистой оболочки перед влагалищем. При первом половом контакте девушка может испытать боль и увидеть кровотечение, сообщает издание Dni.ru.