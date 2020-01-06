Глюкозу раскритиковали за откровенный снимок с пляжа

Подписчики певицы Глюкозы требуют прекратить публиковать «голые» снимки. Однако в ответ на это исполнительница публикует еще более откровенные фото.

Певица Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, сейчас будоражит Сеть своими откровенными фотографиями с курортов Испании. Злобные комментарии, призывающие 32-летнюю звезду остановиться, еще больше провоцируют Глюкозу к публикации таких снимков.

И вот на своей странице в соцсети Инстаграм певица разместила новое фото в откровенном купальнике и провокационной позе. Мнения фанатов звезды разделились. Одни вновь призывали ее к моральным принципам. "Какая низость, это мать двоих детей, девочек?", "Лучше бы диплом показала", "Сколько можно выставлять себя на показ и для чего?", "Заведите отдельную страничку для мужчин", – комментируют подписчики.

View this post on Instagram Всё что бы мы ни делали, чем бы ни увлекались - реализация очень важна! Но всё это не имеет смысла без наших близких ❤ Остановитесь, отложите все дела, обнимите своих родных и встретьте Рождество вместе! 🎄 #глюкозыдевочки A post shared by ГЛЮКОЗА (@glukozamusic) on Jan 6, 2020 at 8:46am PST

Другие же засыпали исполнительницу комплиментами. Поклонники обратили внимание на отличную физическую форму и потрясающий внешний вид Ионовой. "Просто супер, оставлю это фото себе для мотивации", "Вы божественны", "Безупречна", – восхищаются фанаты Глюкозы.