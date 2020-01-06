Глюкозу раскритиковали за откровенный снимок с пляжа

Сегодня, 22:06

0

Image
Глюкозу раскритиковали за откровенный снимок с пляжа

Подписчики певицы Глюкозы требуют прекратить публиковать «голые» снимки. Однако в ответ на это исполнительница публикует еще более откровенные фото.

Певица Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, сейчас будоражит Сеть своими откровенными фотографиями с курортов Испании. Злобные комментарии, призывающие 32-летнюю звезду остановиться, еще больше провоцируют Глюкозу к публикации таких снимков.

И вот на своей странице в соцсети Инстаграм певица разместила новое фото в откровенном купальнике и провокационной позе. Мнения фанатов звезды разделились. Одни вновь призывали ее к моральным принципам. "Какая низость, это мать двоих детей, девочек?", "Лучше бы диплом показала", "Сколько можно выставлять себя на показ и для чего?", "Заведите отдельную страничку для мужчин", – комментируют подписчики.

Другие же засыпали исполнительницу комплиментами. Поклонники обратили внимание на отличную физическую форму и потрясающий внешний вид Ионовой. "Просто супер, оставлю это фото себе для мотивации", "Вы божественны", "Безупречна", – восхищаются фанаты Глюкозы.

Лента

Microsoft представила программу, распознающую педофилов

Сегодня, 22:06

Глюкозу раскритиковали за откровенный снимок с пляжа

Сегодня, 22:06

В США родила ребенка женщина, которой пересадили матку от умершего донора

Сегодня, 22:00

Более 600 тыс петербуржцев в прошлом году получили финские визы

Сегодня, 17:40

В Индии мужчина много лет живет с опухолями по всему телу

Сегодня, 17:02

В соцсетях возмущены съемками пародии на песню Тимати на дорогах Казани

Сегодня, 16:42

После смерти доходы Юлии Началовой возрасли

Сегодня, 16:30

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle