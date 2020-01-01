Поклонники с трудом узнали 74-летнего Юрия Антонова

Поклонники 74-летнего Юрия Антонова с трудом узнали его на новом фото. На снимке вместе с певцом запечатлены также Катя Лель и Андрей Ковалев. Многие подписчики отметили в комментариях, что Юрий Антонов за последние годы слишком постарел и его трудно узнать на фото. На исполнителе надета простая домашняя одежда – спортивные штаны, футболка и тапочки.

Известно, что у Антонова есть своя домашняя студия, в которой и побывали Катя Лель и Андрей Ковалев. Ковалев также отметил, что Антонов выглядит уставшим.

Катя Лель предложила снять автобиографический фильм о знаменитом исполнителе. Идею поддержал и Андрей Ковалев. Поскольку почти каждый житель бывших стран СССР знаком с творчеством Юрия Антонова, то такой фильм может быть актуальным и интересным широкой публике.



Подписчики пожелали исполнителю крепкого здоровья, долгих лет жизни и творческих успехов.