Екатерина Шпица поделилась откровенным фото с пляжа

Вчера, 20:49

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Екатерина Шпица поделилась откровенным фото с пляжа

Актриса Екатерина Шпица, как и многие ее знаменитые коллеги, новогодние праздники  встречает на отдыхе под солнцем. Звезда опубликовала фото в Instagram, на котором она прикрывает халатом обнаженное тело.

"Конкурс на лучшую подпись к фотографии :)", - написала Шпица.

Поклонники тут же начали предлагать свои варианты, соревнуясь в остроумии.                                                      "Блин, я чё купальник забыла одеть", "Когда хотела снять платье и вспомнила , что забыла купальник", "Прикинь, меня ЗАКАТ поцеловал на прощание", "Не виноватая Я)))...", "Да бросьте, завтра в Россию?? Правда?? А мне и тут неплохо", "Да ну нафиг... лифак сперли…", "То чувство, когда попала в сказку", - засыпали комментариями подписчики.

Ранее Шпица публиковала в Сети другое фото с отдыха. На снимке береговая линия оказалась у актрисы на голых плечах.

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