37-летняя Светлана Лобода показала фото в бикини

37-летняя знаменитая певица Светлана Лобода бросила все и уехала из Москвы на рождественские праздники. В последнее время о звезде много говорят из-за ее романа с фронтменом группы Rammstein Тилем Линдеманном и рождения ребенка.

Светлана Лобода со своей дочкой и мамой отправилась на отдых в теплые страны. Знаменитость регулярно публикует на своей странице в Инстаграм соблазнительные фото с идеальной фигурой.

View this post on Instagram Magically start of New Year 💙 #superstar #holiday #LOVE A post shared by LOBODA (@lobodaofficial) on Jan 6, 2020 at 9:05am PST

Одна из последних фотографий вызвала настоящий фурор среди поклонников звезды. На снимке Лобода запечатлена на морском побережье в черном купальнике. На фото певица демонстрирует стройную фигуру, длинные ноги и шикарную грудь. Ее формам могут позавидовать многие модели, дефилирующие на мировых подиумах.