37-летняя Светлана Лобода показала фото в бикини

Сегодня, 16:18

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37-летняя Светлана Лобода показала фото в бикини

37-летняя знаменитая певица Светлана Лобода бросила все и уехала из Москвы на рождественские праздники. В последнее время о звезде много говорят из-за ее романа с фронтменом группы Rammstein Тилем Линдеманном и рождения ребенка.

Светлана Лобода со своей дочкой и мамой отправилась на отдых в теплые страны. Знаменитость регулярно публикует на своей странице в Инстаграм соблазнительные фото с идеальной фигурой.

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Magically start of New Year 💙 #superstar #holiday #LOVE

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Одна из последних фотографий вызвала настоящий фурор среди поклонников звезды. На снимке Лобода запечатлена на морском побережье в черном купальнике. На фото певица демонстрирует стройную фигуру, длинные ноги и шикарную грудь. Ее формам могут позавидовать многие модели, дефилирующие на мировых подиумах.

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