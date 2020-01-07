Ксения Собчак богохульствует, поздравляя подписчиков с Рождеством

Сегодня, 13:02

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Ксения Собчак богохульствует, поздравляя подписчиков с Рождеством

За последние полгода Ксения Собчак несколько раз фигурировала в скандалах, где ее обвиняли в богохульстве. Так, не будучи религиозным человеком, она венчалась в церкви. Также Ксения Собчак ездила на катафалке на своей свадьбе вместе с супругом Константином Богомоловым.

В день православного Рождества, 7 января, актриса поздравила всех с праздником. Она сделала это весьма неожиданным и оригинальным способом. Артистка разместила своей странице в Инстаграме фото иконы с подписью «Святая Ксения и святой Константин».

Данная публикация Ксении спровоцировала большой резонанс в обществе. Мнения подписчиков звезды были разными. Одни фолловеры оценили её саркастичный юмор, другие же выдвинули обвинения в богохульстве. Критики актрисы утверждают, что Ксении следует раскаяться и прекратить насмехаться над верой, иначе ее ждет большая расплата. Однако другие люди отмечают отменный юмор Собчак.

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