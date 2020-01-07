70-летняя Пугачева на рождественском ужине у друзей поразила своей внешностью

Звездная чета в составе Максима Галкина и Аллы Пугачевой побывала на рождественском ужине у друзей - продюсера Александра Достмана и его жены Иды. Во время посиделок участники вечеринки запечатлели теплое мгновенье на фото. Снимком Максим Галкин поделился на своей странице в социальной сети.

«Традиционный рождественский ужин у друзей», - подписал Макс свой снимок.

Подписчики Галкина в Instagram буквально ахнули, так как были сражены наповал. Его супруга Алла Пугачева, отметившая в минувшем году свое 70-летие, выглядит как девочка. Похудевшая и похорошевшая народная артистка СССР удивила овалом лица, гладкой кожей без морщин и стильным нарядом. Певица облачилась в черную кофточку и светлые широкие брюки. Такой фасон обычно полнит женщин, но не в случае с Аллой Борисовной.

Женщина, которая поет, выглядит на фото так молодо, что даже рядом стоящий Максим Галкин кажется гораздо старше ее по возрасту.

«Моложе Галкина», «Стильнючая такая... Вот так Алла Борисовна», «Не оголяется, но как же шикарно выглядит... Поучитесь!», - комментируют фанаты.

Некоторые подписчики уже по устоявшейся традиции принялись упрекать Максима Галкина в чрезмерной любви к фотошопу. Якобы он до такой степени расстарался, что сделал из женщины в возрасте едва ли не юную девушку.