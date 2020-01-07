36-летняя Светлана Ходченкова в трусах станцевала на пилоне

36-летняя Светлана Ходченкова выполнила танец на шесте, продемонстрировав замечательную гибкость и пластику. Знаменитость разместила фото с танцем на своей страничке в социальной сети «Инстаграм». Фолловеры отметили идеальную фигуру и замечательную пластику звезды.

К данной фотографии артистка добавила тег «продолжаем отмечать».



View this post on Instagram #продолжаемотмечать 😎💃🏼💃🏼💃🏼 photo @pole_ksu A post shared by Actress/official page (@svetlana_khodchenkova) on Jan 7, 2020 at 6:08am PST

На актрисе надеты сапоги на каблуках, лаконичные топ и трусы черного цвета. Ходченкова запечатлена на фото в сложной позиции вниз головой.

Поклонники звезды обратили внимание на прекрасную физическую подготовку кумира:

«Браво! Удачной тренировки!», «Шедевр! Смена ног − это всегда нелегко и «синячно», «Вы восхитительны», «Шикарная, браво, Света!» - комментируют подписчики соцсети.

Светлана Ходченкова поделилась, что уже больше 10 лет занимается пластической гимнастикой.