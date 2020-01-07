36-летняя Светлана Ходченкова в трусах станцевала на пилоне

Сегодня, 12:14

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36-летняя Светлана Ходченкова в трусах станцевала на пилоне

36-летняя Светлана Ходченкова выполнила танец на шестепродемонстрировав замечательную гибкость и пластикуЗнаменитость разместила фото с танцем на своей страничке в социальной сети «Инстаграм». Фолловеры отметили идеальную фигуру и замечательную пластику звезды.
К данной фотографии артистка добавила тег «продолжаем отмечать». 

На актрисе надеты сапоги на каблукахлаконичные топ и трусы черного цветаХодченкова запечатлена на фото в сложной позиции вниз головой.
Поклонники звезды обратили внимание на прекрасную физическую подготовку кумира:
«БравоУдачной тренировки!», «ШедеврСмена ног − это всегда нелегко и «синячно», «Вы восхитительны», «ШикарнаябравоСвета!» - комментируют подписчики соцсети.
Светлана Ходченкова поделиласьчто уже больше 10 лет занимается пластической гимнастикой.

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