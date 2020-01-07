Дочь Екатерины Климовой сняла видео с актрисой в купальнике

Маленькая дочь Екатерины Климовой Белла сняла на телефон свою маму в купальнике на отдыхе на Бали.
Видео со съемкой было опубликовано на странице звезды в соцсети «Инстаграм». Видео начинается с разговора Климовой со своей четырехлетней дочерью. Затем девочка забирает смартфон у мамы и снимает ее на камеру.
На видеозаписи фолловеры рассмотрели стройную фигуру и красивую грудь Климовой. Чтобы позабавить девочку, звезда надевает смешные солнцезащитные очки.
Видео заканчивается радостными возгласами малышки. За сутки запись была просмотрена более 288 000 раз.
Комментировать