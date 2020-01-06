Создатели «Ведьмака» обещают сюрпризы между сезонами

Вчера, 22:28

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Создатели «Ведьмака» обещают сюрпризы между сезонами

Сериал «Ведьмак» от Netflix пользуется огромной популярностью. И его создатели решили побаловать фанатов, пообещав им «несколько сюрпризов между сезонами».
Исполнительный продюсер сериала «Ведьмак» от Netflix Томаш Багиньский в интервью одному из польских телеканалов пообещал несколько неожиданных подарков для тех, кто любит этот сериал.

«Мы готовим несколько интересных сюрпризов между сезонами, но я не буду говорить, что конкретно ждет зрителей», - сказал Багиньский.
Возможно, это будет анимационный фильм про второстепенных персонажей «Ведьмака», который покажут перед стартом второго сезона. Об этом ранее неофициально сообщалось в СМИ. Но авторы сериала не дали подтверждения этим слухам. При этом сам Багиньский как-то отметил, что ему нравится идея мультсериала.
Напомним, продолжение сериала о приключения Геральта ожидается в 2021 году. Как отметила шоураннер сериала Лорен Хиссрич, второй сезон будет более линейным.

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