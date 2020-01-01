Катя Кищук закрутила роман с популярным британским рэпером Slowthai

Сегодня, 19:07

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Катя Кищук закрутила роман с популярным британским рэпером Slowthai

Экс-солистка группы SEREBRO Катя Кищук закрутила очередной роман. Возлюбленным шикарной блондинки, как узнали СМИ, является 25-летний рэпер из Великобритании Slowtai.

Новогодние каникулы парочка проводит вместе в одной из жарких стран. Странички в социальных сетях пестрят романтичными и страстными кадрами. Рэпер часто показывает свою возлюбленную в сторис. Недавно Кищук и Slowtai целовались перед подписчиками в прямом эфире, чем буквально покорили аудиторию.

Рэперу, к слову, предрекают большое будущее и мировую славу. Уже сейчас его ставят в один ряд с такими исполнителями, как Канье Уэст и Jaz-Z.

Напомним, Катя Кищук занялась своей сольной карьерой. Она выдала альбом «22К», ориентированный на западную аудиторию.

Кищук и Slowthai познакомились недавно в Лос-Анджелесе, пишет «Супер». Екатерина в последнее время там часто гостит.

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