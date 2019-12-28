Роза Сябитова подняла платье и показала ягодицы в прямом эфире

Сегодня, 11:45

Виталий Фетисов

0

Image
Роза Сябитова подняла платье и показала ягодицы в прямом эфире

Известная телесваха Роза Сябитова попала в сканадальную историю. В прямом эфире передачи она исполнила эротический танец тверк. Это произошло в новом выпуске шоу «Давай поженимся!» на Первом канале. Участниками передачи стали звезды отечественного шоу-бизнеса - Анна Семенович и Наташа Королева.

В эфире программы ведущие Лариса Гузеева и Роза Сябитова спросили одну из гостей об ее талантах. Выяснилось, что та танцует динамичный и вызывающий танец, который исполняется мышцами ягодиц.

Роза Сябитова выразила недоумение, так как не знакома с таким танцем.

После этих слов телесваху попытались научить танцевать тверк. Розу заставили приподнять платье и вертляво двигать ягодицами под музыку.

Реакция публики на эту картину оказалась неоднозначной. Многие были шокированы тем, что 57-летняя дама непристойно вертит ягодицами. «Стыд и позор!», «Возмутило!», «Что это?» — возмутились пользователи Инстаграма. Иными словами, многие сочли, что немолодая женщина просто опозорилась.

А другим показалось, что у Розы есть чувство юмора. «Роза, вы чудесная», «Молодец, без комплексов», - написали обожатели телесвахи.

Лента

В Ленобласти молодой парень изнасиловал на улице пожилую женщину

Сегодня, 16:05

Представители ЛНР завершили обмен пленными с Киевом

Сегодня, 15:20

В Подмосковье от взрыва петарды скончался мужчина

Сегодня, 14:43

В Москве застрявшего в мусоропроводе мужчину пришлось вызволять спасателям

Сегодня, 14:00

В Сети продемонстрировали, какой может быть новая Lada Niva

Сегодня, 13:56

Иранские военные пообещали уничтожать всё, что шпионит за совместными учениями с РФ

Сегодня, 13:28

Внуки президента Эстонии ходят в русскоязычный детский сад

Сегодня, 12:48

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle