Юрий Лоза назвал Алену Водонаеву после ее призыва не рожать «пирожком ни с чем»

На днях скандально известная модель и экс-звезда «Дома-2» Алена Водонаева призвала малообеспеченных российских женщин не рожать детей для государства.

«К сожалению, мы живем в нищей и жадной стране, и если вы до конца не уверены, что сможете обеспечить знаниями и медициной, пищей и одеждой себя и ребенка, то просто не стоит рожать», - высказалась Водонаева, попутно похвалив за правду такую же скандально известную чиновницу Ольгу Глацких.

Это «красноречие» Алены Водонаевой вызвало бурную дискуссию среди ее подписчиков. Кто-то поддержал Инста-диву, кто-то принялся пытаться ее вразумить. Не остались незамеченными слова модели и в шоу-бизнесе.

Так, на девушку обрушился один из «мэтров» - Юрий Лоза. Водонаеву он назвал «нулем» и «пирожком ни с чем».

«Что она умеет делать? Пляшет, танцует, пишет книги? Кто это, чтобы обсуждать? Она никто, пирожок ни с чем, ноль. Она ничего не сделала, чтобы это можно было обсуждать», - поставил Лоза на место звезду сети в эфире радио «Комсомольская правда».

И его слова проникли в умы и сердце многих россиян. А ведь и вправду, чем значимым знаменита брюнетка. Свадьбой, разводом да многочисленными фотографиями из Штатов?!