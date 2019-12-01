71-летний Михаил Шуфутинский ради молодой возлюбленной похудел на 30 килограммов

71-летний российский певец Михаил Шуфутинский четыре года назад потерял свою любимую супругу, с которой прожил вместе 44 года. Время лечит и недавно артист встретил новую любовь. Возлюбленной шансонье стала Светлана Уразова, танцовщица из его балета. Ради нее Шуфутинский сбросил целых 30 килограммов.

Светлана Уразова моложе Михаила Захаровича на целых 30 лет. Невзирая на то, что разница в возрасте влюбленных не смущает, вполне очевидно, что артист хочет выглядеть моложе и подтянутее рядом с любимой. Поэтому он «сел» на специальную диету и уже имеется немалый результат - похудеть певцу удалось на целых 30 килограммов. И на этом он не собирается останавливаться. Михаил Шуфутинский продолжает сидеть на диете, ведет здоровый образ жизни, активно занимается плаванием и ходит в спортзал.

«Михаил Захарович правильно питается, занимается спортом. В бассейн вообще ходит через день, конечно, если гастрольный график позволяет. В общем, сохраняет всеми силами физическую форму, ведь лишний вес влияет не только на внешний вид, но и на здоровье», - рассказала Светлана Уразова в интервью «Комсомолке».

Отметим, что Михаил Шуфутинский вначале своих отношений долго скрывали от публики закрутившийся роман, но недавно на ужине премии «Виктория» артист все же решился и представил Светлану публике.

«Это моя любимая», - сказал он. Присутствующие отметили, что новая любовь знаменитости пошла только на пользу. Шуфутинский как будто сбросил не только 30 лишних килограммов, но и 30 лет. Тем более, что сейчас он уже предпочитает не только классику, но и молодежный стиль в одежде.