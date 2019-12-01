Галину Волчек в реанимации подключили к аппарату ИВЛ

Сегодня, 14:14

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Галину Волчек в реанимации подключили к аппарату ИВЛ

86-летняя актриса Галина Волчек госпитализирована в тяжелом состоянии. Она лежит в реанимации, где ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Как сообщает Telegram-канал Mash, народную артистку СССР госпитализировали из-за осложнений, вызванных ее давними проблемами со здоровьем. Она страдает хроническим бронхитом. А в этот раз ситуацию усложнила двусторонняя пневмония. Когда врачи приехали за Галиной Волчек, она уже была без сознания. Было принято решение о том, чтобы ввести ее в медикаментозную кому.

Заведующая литературной частью московского театра «Современник» Евгения Кузнецова подтвердила информацию о госпитализации Волчек. Подробности она сообщать не стала, добавив что не врач и не может давать комментарии по этому поводу.
«Единственное, что могу прокомментировать: твари и те, кто сначала сливает недостоверную информацию в этих больницах и скорой помощи, а потом те, кто ее трактует всякими безобразными способами», - заявила Кузнецова.
Отметим, ранее в СМИ попала информация о том, что худрук театра «Современник» госпитализирована 23 декабря. Она вызывала скорую, когда почувствовала боль в сердце.

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