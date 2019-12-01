Названы четыре певицы, карьеру которых разрушила Алла Пугачева

Алла Борисовна Пугачева всегда знала, как оставаться на волне популярности. Она известна не только своим талантом певицы, но и тем, что умеет действовать жестко. И возникающие на ее пути проблемы она старается решить уже в задатке. Примадонна легко убирала со сцены конкурентов. И сейчас мы расскажем о певицах, карьера которых остановилась в самом начале из-за того, что они не угодили Алле Пугачевой, пишет sm-news.ru.

Ольга Зарубина

В 80-е годы на советской эстраде появилась певица Ольга Зарубина, которую даже начали называть молодой примадонной. Она моментально стало известной, исполнив хит «На теплоходе музыка играет». Также Ольга Зарубина считается первой исполнительницей песни «Айсберг». Примадонне не понравилась популярность молодой артистки и она, применяя все варианты, в том числе интриги, различные сплетни, избавилась от конкурентки. Ольга Зарубина, в итоге, покинула эстраду. Сейчас экс-певице 61 год.

Лика Стар

Певица Лика Стар была вынуждена уйти со сцены, когда стало известно, что она завела роман с зятем Аллы Борисовны. В 90-е Лика Стар прославилась хитом под названием «Одинокая луна». Но, попав в немилость к Примадонне, она осталась без концертов. В СМИ писали много негатива о ней. В итоге Лика покинула Россию. Она уехала жить в Италию и родила троих детей.

Маша Распутина

Сложно в одно время складывалась творческая карьера и Маши Распутиной. Артистка отказалась участвовать в рождественских мероприятиях Пугачевой, не хотела подстраиваться под капризы суперзвезды, поэтому вошла в немилость Примадонны. Позднее Пугачева смилостивилась, и Маша Распутина вновь появилась на концертных площадках. Возможно, ситуацию помогли решить деньги богатого мужа.

Валентина Легкоступова

Исполнив единственный хит «Ягода-малина» прекратила свой творческий путь на российской эстраде Валентина Легкоступова. Поговаривают, что Пугачева не хотела, чтобы у нее отнимали шлягеры, и избавлялась от конкурентов. Сейчас Валентина считает себя счастливой женой и бабушкой. У нее трое внуков, с которыми она проводит очень много времени.