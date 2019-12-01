Вдова Владислава Галкина прервала затворничество и пришла на премьеру спектакля

Сегодня, 11:39

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Вдова Владислава Галкина прервала затворничество и пришла на премьеру спектакля

54-летняя вдова Владислава Галкина Дарья Михайлова пришла на премьеру спектакля «Брачный капкан», режиссером которого является актер Илья Бледный. Он, к слову, сыграл тоже в этом спектакле вместе с младшим братом Филиппом.
Для многих стало неожиданностью увидеть на этой премьере Дарью Михайлову. После смерти мужа она появлялась на светских мероприятиях крайне редко. В адрес женщины звучало не единожды обвинения со стороны родителей Владислава Галкина. Они заявляли, что она виновна в смерти их сына, ведь не поддерживала его в сложный период. К тому же, по их мнению, она не могла претендовать на его имущество, поскольку он скончался, когда они уже начали разводиться.

После похорон Владислава Галкина Михайлова замкнулась в себе и практически исчезла из московской светской жизни. Сообщалось лишь, что она живет в основном в Германии и стала намного реже сниматься.
И вот Дарья Михайлова вновь решила выйти на публику. Ее внешний вид заслуживает только на позитивные оценки. Ведь она сделала себе модную стрижку, подобрала стильный наряд в темных тонах.
«Меня пригласил на премьеру Илья Бледный. Мы много лет знакомы и поддерживаем приятельские отношения. Пришла порадоваться за него и за его первый режиссерский опыт», - заявила Дарья Михайлова.
Отметим, на премьеру спектакля пришли также Георгий Мартиросян и Георгий Хачатурович, участница Comedy Woman Надежда Ангарская и другие известные представители российской театральной сцены.

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