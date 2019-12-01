Галину Волчек госпитализировали. Актриса впала в кому

Худрук «Современника» и актриса Галина Волчек доставлена в больницу. Она впала в кому и находится в реанимации, сообщает РЕН.ТВ . Помощница режиссера Розанна подтвердила информацию о госпитализации, отметив при этом, что с врачами еще не говорила.

«Она заболела. Подробности потом скажут. Я ни с кем из врачей еще не разговаривала», – сказала Розанна.

Галине Волчек 86 лет. Родилась в столице в 1933-м. Сегодня ее называют одним из лучших российских режиссеров. Особое место в ее творчестве занимают произведения Чехова. Поставила свыше 30 спектаклей, снялась в 32-х художественных кинолентах. Руководит «Современником» около 30-ти лет.

В последнее время Волчек жаловалась на боли в области сердца.