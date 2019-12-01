Домработницу «накрыло» после того, как ее взору предстал пятиэтажный особняк Алсу

Экс-домработница певицы Алсу стала одной из героинь программы «Звезды сошлись» на канале НТВ. Рассказывая о своей хозяйке, Надежда Романова первым делом вспомнила, какое неизгладимое впечатление на нее произвел особняк знаменитости. Он просто нереально большой, на пять этажей - в таком запросто можно потеряться!

Надежда Романова призналась, что она родилась и выросла в семье со средним достатком. Возможно, это одна из причин, почему она была поражена до такой степени, что ее «накрыло».

«Меня просто накрыло. Они очень обеспеченные люди. Там такая усадьба - высотой в пять этажей! Самое сложное было быстро ориентироваться в таком большом доме. Надо было быстро сообразить, где ты находишься, чтобы не потеряться», - откровенничала Надежда Романова.

Домработница проработала в семье Алсу два года. Ничего плохого о хозяевах сказать не может - проблем в общении со звездным семейством у нее не было. Сама атмосфера в доме была доброжелательной. Надежда больше всего времени проводила со старшей дочерью Алсу Сафиной. Ее она характеризует как замечательную девочку.

Напомним, что всего у Алсу детей трое.

Певица с детства жида в богатстве и роскоши. Такого же нашла себе и мужа - 13 лет назад она соединила судьбу с бизнесменом Яном Абрамовым. На свадьбу они в подарок от родителей получили загородный особняк и автомобиль Bentley.

В браке у Алсу и Яна родились трое детей. Сафина родилась в 2006 году, Микелла - в 2009-ом, а сын Рафаэль родился три года назад.







