«Уральские пельмени» высмеяли увольнение нижнетагильских медиков

Сегодня, 18:03

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«Уральские пельмени» высмеяли увольнение нижнетагильских медиков

«Уральские пельмени» очень хорошо и наглядно показали, как в стране ценится труд медиков. Они высмеяли ситуацию с увольнением врачей в Нижнем Тагиле в своей манере. Программа «Чем торт не шутит» вышла в эфир 20 декабря.

В сценке «Пельмени» показывают врача тагильской больницы, который последним решился подать заявление об увольнении. Бумагу он подает главе здравоохранения области. Тот не может поверить тому, что видит.

«Вы не можете уволиться по той простой причине, что вы единственный оставшийся врач в нашей больнице в Нижнем Тагиле!», - вещает он. «Остальные все уволились!», - гневно напоминает чиновник.

Потом глава здравоохранения области решает узнать, в чем причина поспешного увольнения лекаря. А тот заявляет, что устал.

«Отчего вы устали? Вы - обычный терапевт, лор, хирург, эндокринолог, проктолог, невролог. От чего вы могли устать?!», - спрашивает он. Доктор напоминает, что он еще и в скорой помощи работает - больше ведь некому.

В конечном итоге чиновник начинает уговаривать врача остаться и сулит ему отличные перспективы, а главное, высокую зарплату - аж целых 12 тысяч рублей! Кроме того, глава горздрава показывает фотографии новой аппаратуры.

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«Уральские пельмени» высмеяли увольнение нижнетагильских медиков

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