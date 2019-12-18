Руководитель «Уральских пельменей» опроверг слухи о прощальном туре

«Уральские пельмени» не собираются уходить со сцены, заявил один из руководителей коллектива Сергей Исаев.

Он на своей странице в соцсети Инстаграм подчеркнул, что в ближайшие несколько лет «Уральские пельмени» не планируют никаких прощальных поездок. Коллектив продолжит давать концерты.

По его словам, каждый их концерт проходит с аншлагом, а после выступления члены коллектива с радостью раздают автографы и фотографируются с фанатами. Исаев отметил, что в ближайшее время будут концерты в Санкт-Петербурге и Москве.

Поклонники «Уральских пельменей» радостно отреагировали на эту новость и ждут артистов в своих городах.

О прощальном туре «Уральских пельменей» начали говорить после того, как стало известно, что из шоу ушли Андрей Рожков, Вячеслав Мясников и Юлия Михалкова. Но, как объяснили в «Уральских пельменях», контракт не продлен только с Михалковой, а остальные участники до сих пор вместе, но работают только на концертах в Москве и Екатеринбурге.

Пока не решен вопрос и вокруг конфликта с экс-директором коллектива Сергеем Нетиевским, который длится с 2015 года. В «Уральских пельменях» надеются, что и с этой ситуаций вскоре удастся разобраться.