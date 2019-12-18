Руководитель «Уральских пельменей» опроверг слухи о прощальном туре

«Уральские пельмени» не собираются уходить со сцены, заявил один из руководителей коллектива Сергей Исаев.
Он на своей странице в соцсети Инстаграм подчеркнул, что в ближайшие несколько лет «Уральские пельмени» не планируют никаких прощальных поездок. Коллектив продолжит давать концерты.
По его словам, каждый их концерт проходит с аншлагом, а после выступления члены коллектива с радостью раздают автографы и фотографируются с фанатами. Исаев отметил, что в ближайшее время будут концерты в Санкт-Петербурге и Москве.
Поклонники «Уральских пельменей» радостно отреагировали на эту новость и ждут артистов в своих городах.
О прощальном туре «Уральских пельменей» начали говорить после того, как стало известно, что из шоу ушли Андрей Рожков, Вячеслав Мясников и Юлия Михалкова. Но, как объяснили в «Уральских пельменях», контракт не продлен только с Михалковой, а остальные участники до сих пор вместе, но работают только на концертах в Москве и Екатеринбурге.
Пока не решен вопрос и вокруг конфликта с экс-директором коллектива Сергеем Нетиевским, который длится с 2015 года. В «Уральских пельменях» надеются, что и с этой ситуаций вскоре удастся разобраться.
View this post on Instagram
Всем доброго дня, официально заявляю что никакого прощального тура у @ural_pelmeny в ближайшие годы не планируется! Наши туры проходят с аншлагами, а фотографируемся и раздаём автографы мы после концерта с большим удовольствием! Я, Дмитрий Брекоткин и все наши ребятам сегодня с концертом в Тюмени (на который уже, к сожалению, нет билетов) Ждём вас 20.12 Питер (Бкз) 22.12 Москва (Барвиха)
Комментировать