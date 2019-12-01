Дарья Клюкина показала роскошные апартаменты, в которых проживает с мужем Владимиром Чоповым

Звезда шоу «Холостяк» с Егором Кридом Дарья Клюкина только минувшей осенью вышла замуж. Ее избранником стал топ-менеджер «Газпром-Медиа» Владимир Чопов. После свадебного путешествия молодая жена принялась обустраивать семейное гнездышко - апартаменты в столичном элитном жилищном комплексе. Недавно знаменитость украсила квартиру к Новому году и показала ее журналистам «СтарХита».

Корреспонденты сразу же отметили про себя, что жилище пары просторное и светлое, с уютной спальней и шикарной гостиной. Предметы роскоши сразу привлекают внимание - в особенности, дорогая мебель и роскошные дорогие люстры.

В целом же, в квартире Даши Клюкиной царит стильный минимализм, и это очень хорошо видно на фото. Это одно из самых модных веяний в дизайне интерьера.

Напомним, Дарья Клюкина и Владимир Чопов сыграли свадьбу на одном из самых живописных озер мира - в Италии, хотя расписывались они в Москве. На пышном торжестве на заграничной вилле присутствовали многие знаменитости, в том числе Яна Рудковская, Дима Билан и Николай Басков.

Как признались супруги, познакомились они по роботе вначале нынешнего года, а потом отношения переросли в романтическую плоскость. До этого поклонники были убеждены, что у Даши роман с рэпером Егором Кридом. Она стала победительницей проекта «Холостяк», уверенно оставив позади всех девушек, которые боролись за сердце исполнителя.







