Умар Джабраилов рассказал, после чего Рамзан Кадыров взял под защиту Тимати

Бывший сенатор Чечни Умар Джабраилов рассказал, после какого инцидента глава Чечни Рамзан Кадыров решил взять под защиту рэпера Тимати.

По его словам, произошло это еще в 2008 году после концерта Нелли Фуртадо. Подробности этого инцидента Джабраилов сообщил в интервью ВВС.

Со слов Джабраилова, Тимати вышел на сцену во время выступления артистки. Охранники экс-сенатора по просьбе продюсера Яны Рудковской попытались вывести Тимати со сцены.

Изначально планировалось, что с Фуртадо споет дуэтом Дима Билан, выступавший на разогреве. Но самолет Фуртадо опоздал из-за урагана, и она не успела на совместный саундчек, из-за чего от дуэта отказались.

Как вспоминает Джабраилов, Рудковская тогда попросила его повлиять на рэпера, чтобы тот «не влезал». И хотя Джабраилов передал эту просьбу музыканту, и даже поставил у гримерки Фуртадо «своего бойца», тем не менее, Тимати вышел на сцену во время выступления певицы «и вместе с ней стал что-то там изображать», из-за чего Фуртадо остановила концерт и впала в истерику.

Когда Джабраилов ушел за кулисы, то увидел, что его охранник в крови. Тогда дралась и охрана Фуртадо. По его словам, он встретил Тимати и дал ему пощечину, пообещав не допустить дальнейших концертов рэпера в столице.

Спустя некоторое время Джабраилову позвонил Рамзан Кадыров и сообщил, что берет под защиту Тимати.

«Не делай ему проблем, потому что теперь это мой человек, я беру его под крыло», - вспоминает слова Кадырова Джабраилов в интервью BBC

Бизнесмен возмутился, что Кадыров встал на защиту «этого сопляка в подштанниках».