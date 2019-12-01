Наталья Водянова показала, как на самом деле выглядит Яна Рудковская без фотошопа

44-летний продюсер Димы Билана Яна Рудковская попалась на использовании Фотошопа. Ее неумышленно разоблачила топ-модель Наталья Водянова.

На днях всемирно известная манекенщица устроила благотворительный вечер, на котором побывали многие отечественные звезды. По окончании они фотографировались с Водяновой. Была в числе знаменитостей и Яна Рудковская. Совместным снимком она потом решила прихвастнуть в своем Instagram. И все было бы ничего, если бы звезда мировых подиумов также не выложила в своем аккаунте это же фото.

«Спасибо всем, кто участвовал в воплощении этой мечты в реальность прошлой ночью. Специальный привет Яне Рудковской за помощь и поддержку, чтобы это произошло!» — написала топ-модель под снимком, который даже не подумала отфотошопить.

А вот снимок, который появился на странице светской львицы Яны Рудковской, другой - над ним корпели профессионально. Продюсер выглядит куда моложе - на коже нет жирного блеска, который есть в реале, освещение стало другим, более выигрышным, исчезли куда-то складки под мышками, которые можно видеть на реальном фото. Кроме того, у Яны стала рука тоньше, овал лица - четче...

Фолловеры, уличив Рудковскую в фотошопе, посоветовали ей принимать себя такой, какая есть на самом деле. В свои 44 года она выглядит роскошно.

«Это фото с вами выставила и Наталья Водянова. Только там оно такое, как есть. Рука у вас там далеко не такая точеная. Зачем вы фотошопите так? Принимайте свои недостатки и возраст с гордостью», «Ошеломительная разница. Правда, зачем так?» — не могут понять подписчики. Все они дружно советуют Рудковской полюбить себя настоящей.