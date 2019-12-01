Молодая жена Евгения Петросяна готова родить ему ребенка

Сегодня, 12:59

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Молодая жена Евгения Петросяна готова родить ему ребенка

30-летняя помщница юмориста Петросяна Татьяна Брухунова, а с недавних пор и его жена, готова родить своему благоверному ребенка. Об этом сообщает «Комсомолка», журналисты которой узнали некоторые подробности пятой свадьбы Евгения Вагановича.

По словам источника из окружения пары, Татьяна Брухунова и Евгений Петросян поженились вначале декабря. Пышного торжества не было - молодые лишь расписались в Кутузовском ЗАГСе столицы. 

Девушка решила оставить себя свою фамилию. Петросян, который привык баловать свою теперь уже благоверную дорогими подарками, на свадьбу купил сравнительно недорогое обручальное кольцо - но дизайнерское. Теперь пальчик Брухуновой украшает изделие из белого золота с бриллиантом всего-то в один каратик. Да и стоит недорого - каких-то 250 тысяч рублей. Такую сумму Брухунова привыкла тратить за один шоппинг-заезд - у новой жены Петросяна пристрастие к дорогим вещам.

Друзья из окружения пары также признались, что Татьяна Брухунова буквально мечтает родить Петросяну ребенка, у которого уже есть взрослая дочь, которая живет в Америке. Сейчас 30-летняя девушка активно подписывается на аккаунты с советами для молодых мам. Интересуют ее и магазины женской одежды.

Напомним, со своей предыдущей женой Еленой Степаненко прожил 33 года. В 2018 году они развелись.

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