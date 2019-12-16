65-летняя Успенская показала стройную фигуру в металлизированном комбинезоне

65-летняя певица Любовь Успенская показала стройную фигуру в металлизированном комбинезоне.

Артистка на шоу «Ты не поверишь!» рассказала, что мечтает сменить свой гардероб. Ей сейчас нравятся вещи в более молодежном стиле. Поэтому она начала чаще покупать такую одежду, чем те наряды, в которых привыкли ее видеть.

Любовь Успенская отметила, что в числе ее друзей немало артистов гораздо моложе ее. Так, она общается с певицей Славой, Кети Топурией и Натальей Чистяковой-Ионовой. По словам певицы, от них она черпает оптимизм и заряжается положительными эмоциями.

Свои слова о любви к молодежному стилю артистка подтвердила новым образом. На видео, которое Успенская опубликовала в соцсети, она позирует в металлизированном комбинезоне, состоящем из мини-шорт и блузы с капюшоном. Свой образ Успенская дополнила принтованными высокими сапогами на каблуке.

Большинство подписчиков артистки положительно оценили ее новый образ. Прозвучало даже сравнение с популярной западной певицей Мадонной.

Любовь Успенская любит удивлять не только нарядами. Не так давно она заявила, что мечтает еще об одном ребенке. Но позднее сообщила, что отказалась от этой идеи, поскольку уверена, что дочь будет ревновать ее к малышу.