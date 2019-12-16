Лысую Нелли Уварову жестко раскритиковали в сети

39-летняя Нелли Уварова стала знаменитой благодаря сериалу «Не родись красивой», который вышел на экраны в середине 2000-ых годов. С того времени она сыграла много разных ролей, стала счастливой женой и мамой. А еще кардинально сменила имидж и стала лысой.

С недавнего времени Нелли Уварова известна не только как многогранная и тонкая актриса, но еще и как основательница благотворительного проекта для художников с особенностями развития. Она объединила аутистов, людей с синдромами Дауна и ДЦП еще девять лет назад.

Этих одаренных людей в свое время никто не захотел брать на работу. Нелли решила их проблему. Теперь они трудятся над разными произведениями, изготавливают сувенирную продукцию - эксклюзивные чашки, тарелки, футболки, свитшоты.

Телеведущий Борис Корчевников решил на своей страничке в Инстаграм поговорить о широте души Уваровой и о ее благотворительном проекте. Но разговора не получилось.

Подписчики предпочли обсудить внешность знаменитости. Они принялись писать, что лысой Уваровой совершенно не идет.

«Срочно нужен парик. Жесть какая-то просто-напросто! В мире богемы что, у многих актрис кукушечка упорхнула, что ли?», - раскритиковал имидж Нелли один из подписчиков.

Еще один отметил, что актриса стала похожа на мужчины - вместе с длинными волосами куда-то испарилась ее трогательность и нежность.