Лысую Нелли Уварову жестко раскритиковали в сети

39-летняя Нелли Уварова стала знаменитой благодаря сериалу «Не родись красивой», который вышел на экраны в середине 2000-ых годов. С того времени она сыграла много разных ролей, стала счастливой женой и мамой. А еще кардинально сменила имидж и стала лысой.
С недавнего времени Нелли Уварова известна не только как многогранная и тонкая актриса, но еще и как основательница благотворительного проекта для художников с особенностями развития. Она объединила аутистов, людей с синдромами Дауна и ДЦП еще девять лет назад.
Этих одаренных людей в свое время никто не захотел брать на работу. Нелли решила их проблему. Теперь они трудятся над разными произведениями, изготавливают сувенирную продукцию - эксклюзивные чашки, тарелки, футболки, свитшоты.
Телеведущий Борис Корчевников решил на своей страничке в Инстаграм поговорить о широте души Уваровой и о ее благотворительном проекте. Но разговора не получилось.
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Смотрите, какой сильный интересный проект делает Нелли Уварова. Он называется «Наивно?Очень». Это художественные и производственные мастерские, где работают художники с особенностями развития. Аутисты и люди со схожими диагнозами ментального характера. Проекту 9 лет. Он полностью на самоокупаемости. Посмотрите, какие вещи они делают. Пройдите на сайт naivno.com и выберете подарок себе, близким. Там их очень много. Ребята работают и обеспечивают себя и жизнь мастерских сами. Для их социализации это очень важно. Огромная поддержка! Спасибо Нелли за этот проект и такие славные вещи. Посмотрите: Naivno.com
Подписчики предпочли обсудить внешность знаменитости. Они принялись писать, что лысой Уваровой совершенно не идет.
«Срочно нужен парик. Жесть какая-то просто-напросто! В мире богемы что, у многих актрис кукушечка упорхнула, что ли?», - раскритиковал имидж Нелли один из подписчиков.
Еще один отметил, что актриса стала похожа на мужчины - вместе с длинными волосами куда-то испарилась ее трогательность и нежность.
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