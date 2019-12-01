77-летняя Ангелина Вовк собралась замуж за молодого любовника

Вчера, 11:28

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77-летняя Ангелина Вовк собралась замуж за молодого любовника

Ведущая музыкального телефестиваля «Песня года» Ангелина Вовк собралась замуж. Она намерена связать себя узами брака с историком музыки Михаилом Куницыным, который моложе ее более чем на 25 лет. О предстоящей свадьбе сообщило издание «Комсомольская правда».

Ангелине Вовк 77 лет. Возраст любви не помеха. Недавно она обрела счастье с мужчиной и он уже успел сделать ей предложение руки и сердца.

Свадьба может состояться в 2020 году. Будет ли она пышной, Вовк еще раздумывает. Не исключено, что будущие супруги ограничатся праздничной вечеринкой в узком кругу.

К слову, 77-летняя Ангелина Вовк не выглядит на свой возраст. Она регулярно бывает у косметологов и следит за своей кожей. Также она часто отправляется в путешествия с Михаилом Куницыным и продолжает много работать, как и в молодости. Телезвезда активно осваивает гаджеты и самостоятельно ведет свою страничку в Инстаграм.

В таком возрасте у нее открылось второе дыхание.

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  • Я желаю ей счастья, она прекрасно выглядит и молода душой, мужчина тоже не мальчик. Почему бы нет? Счастья и здоровья!
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