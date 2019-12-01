Известный своими татуировками сын актрисы Елены Яковлевой показал, как изменился

Актер Денис Шальных, сын актрисы Елены Яковлевой, в России известен не столько благодаря своему яркому таланту, сколько татуированной внешностью. Лицо и тело парня на 70 процентов покрыто татуировками. Когда-то он очень гордился ними, но недавно решил вывести многие, так как осознал: они мешают, а он сознательно себя изуродовал.

В данный момент 27-летнего Дениса Шальных это гложет. Очередной пост в Instagram - яркое тому доказательство. Молодой человек показал, как он выглядел в юности и что с ним стало спустя годы.

На первом фото сын Елены Яковлевой выглядит совсем юным. На снимке ему не более 17 лет. У парня еще пухлые щечки и густые светлые волосы. Но он уже отмечен татуировками. Так, на щеке можно рассмотреть бумажного змея, а также рисунки под бровями.

На второй фотографии Денис Шальных чуть постарше. Лицо его уже утратило объем, присущий подросткам, вытянулось, волосы стали не такими густыми, а татуировок стало в разы больше.

Подобные изменения сильно огорчили молодого человека - он прокомментировал их с использованием нецензурных слов.

Денис не скрывал, что татуировки делал в юности в знак протеста против чего-нибудь. Причем, нередко из-за собственной глупости.

«Однажды на Новый год он всей семье заказал подарки, ждал, а они пришли с опозданием - спустя два месяца. Он пошел и сделал татуировку "Русская почта", - цитирует ТВ-Центр слова его знаменитой матери.

К слову, увлечения тату во многом поспособствовала его первая любовь - девушка Маргарита. Она работала тату-мастером и практиковалась на возлюбленном.



