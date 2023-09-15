Стали известны подробности скоропостижной смерти звезды сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина

В ночь с 15 на 16 сентября российский актер, звезда сериала «Солдаты», Александр Гришечкин скончался. По предварительной информации, причиной гибели актера стали последствия инфаркта, который он перенес шесть лет назад.

Актер страдал от проблем с сердцем и депрессии, по причине которой злоупотреблял алкоголем. Шестого сентября состояние актера резко ухудшилось: температура тела поднялась до 39 градусов, развилась гипертермия. Медики, пытавшиеся спасти Гришечкина, поставили ему диагноз — психическое расстройство.

Последние восемь суток своей жизни Гришечкин отчаянно боролся за жизнь. После экстренной госпитализации в одну из подмосковных больниц он оказался под пристальным надзором врачей. К сожалению, «вытащить» актера не удалось. Причиной его смерти врачи назвали остановку сердечной деятельности.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»