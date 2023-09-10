Киркоров ответил на сплетни «девочкам», которые травят Хайдарова

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В программе «Малахов» на канале «Россия» помолодевший Филипп Киркоров ответил тем, кто объявил войну пластическому хирургу Тимуру Хайдарову. Именно ему поп-король обязан своим стройным телом, поэтому без каких-либо сомнений встал на защиту врача.
В своей вдохновенной речи он обратился к «девочкам», которые активно обвиняют Хайдарова в непрофессионализме. В первую очередь он имел в виду певиц Славу и Любовь Успенскую, недовольных работой врача.
«Если для вас что-то значит мое слово, девочки… Чтобы выглядеть хорошо, надо соблюдать ЗОЖ послеоперационного периода! Как вам совесть позволяет чернить имя великого художника, сваливая свое неправильное поведение на умения гениального врача, и создавать эти агрессивные кампании?!» — высказался певец.
По словам звезды, каждый пациент сам несет ответственность за постреабилитационный период, поскольку у каждого свой организм, у всех все по-разному. Ему вот, к примеру, пришлось исключить бутерброды и вредные напитки из рациона. По словам Киркорова, все происходящее вокруг Хайдарова — это травля и заказуха. А те, кто распространяют грязные сплетни, просто вожделеют славы любой ценой.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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