Киркоров ответил на сплетни «девочкам», которые травят Хайдарова

В программе «Малахов» на канале «Россия» помолодевший Филипп Киркоров ответил тем, кто объявил войну пластическому хирургу Тимуру Хайдарову. Именно ему поп-король обязан своим стройным телом, поэтому без каких-либо сомнений встал на защиту врача.

В своей вдохновенной речи он обратился к «девочкам», которые активно обвиняют Хайдарова в непрофессионализме. В первую очередь он имел в виду певиц Славу и Любовь Успенскую, недовольных работой врача.

«Если для вас что-то значит мое слово, девочки… Чтобы выглядеть хорошо, надо соблюдать ЗОЖ послеоперационного периода! Как вам совесть позволяет чернить имя великого художника, сваливая свое неправильное поведение на умения гениального врача, и создавать эти агрессивные кампании?!» — высказался певец.

По словам звезды, каждый пациент сам несет ответственность за постреабилитационный период, поскольку у каждого свой организм, у всех все по-разному. Ему вот, к примеру, пришлось исключить бутерброды и вредные напитки из рациона. По словам Киркорова, все происходящее вокруг Хайдарова — это травля и заказуха. А те, кто распространяют грязные сплетни, просто вожделеют славы любой ценой.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»