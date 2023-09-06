Певица Жасмин рассказала о конфликте с Филиппом Киркоровым на съемках

В скором времени на телеканале «Россия» стартует новый проект «Ну-ка, все вместе!». Одной из его уникальных сторон будет огромное количество членов жюри — сотни. В звездном составе можно встретить многих знаменитостей. Жасмин как раз стала одной из судей. По ее словам, иногда на съемочной площадке происходили конфликты. Участником одного из них певица была сама. Оппозицию ей составил король российской эстрады Филипп Киркоров. С ним получился особенно жаркий спор, как отметила исполнительница.

«Иногда бывает, что члены жюри в шоу «Ну-ка, все вместе!» на полном серьезе готовы чуть ли не порвать друг друга. Я даже один раз начала оценивать участника с просьбы коллегам не бить меня за мое решение», — с иронией заявила Жасмин.

Тем не менее шутками иногда дело не заканчивается. Так, певица рассказала, что в одном из выпусков они схлестнутся с Киркоровым из-за конкурсанта. Обычно, по словам Жасмин, она всегда на одной волне с коллегой. Но в этот раз их мнения разошлись. Артист считал, что исполнительнице не надо вставать на одном из участников шоу. Певица же настояла на своем и не изменила решение. Киркоров отнесся к поступку коллеги весьма болезненно. По ее словам, певец даже начал ругаться.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»