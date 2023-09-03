Актриса Равшана Куркова раскрыла имя новорожденной дочки

Врач РФ перечислил анализы, которые расскажут о наличии рака
Онколог объяснил, как можно определить наличие рака на ранних сроках. Об этом сообщает «Газета.Ru». Некоторые анализы,...Подробнее
В марте 2023 года 43-летняя Равшана Куркова стала мамой во второй раз. Актриса поделилась, насколько тяжело ей дается материнство.
Так, артистка ответила на вопрос, не ревнует ли ее старший сын Гаспар к новорожденной сестренке.
«Быть мамой для меня — это долгожданное счастье. Гаспар, как и многие старшие детки, немного ревнует, но без агрессивных проявлений. Стараюсь распределять внимание, держать баланс — пока, по крайней мере, это удается. Что касается характера дочери, об этом пока еще рано что-либо говорить, но малышка растет спокойная, ночами мы спим», — поделилась Куркова.
Также она раскрыла имя своей новорожденной малышки. Ее назвали Самирой.
Равшана подчеркнула, что не относит себя к тем работающим мамам, которые испытывают чувство вины по отношению к детям.
«Чувство вины улетучивается, как только я начинаю закрывать бесконечные счета. Плюс стараюсь соблюдать баланс «работа — дети» и почти все свое свободное время провожу со своими», — поделилась актриса.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
Онколог объяснил, как можно определить наличие рака на ранних сроках. Об этом сообщает «Газета.Ru». Некоторые анализы,...Подробнее
Россельхозбанк не планируют подключать к международной межбанковской системе SWIFT с целью возвращения России в...Подробнее
По данным издания «The New York Times», экономика Дании получила подъем благодаря неожиданному эффекту лекарства от...Подробнее
В августе сотрудники главного реабилитационного центра Екатеринбурга «Озеро Чусовское», который известен...Подробнее
Русскоязычные граждане Германии с июня минувшего года сталкиваются с притеснением на национальной почве. По некоторым...Подробнее
Расследованием авиакатастрофы, в которой погиб бизнесмен, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, займется специально...Подробнее