Музыкант Алекс Малиновский впервые показал своего ребенка

Сегодня, 21:14

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Музыкант Алекс Малиновский впервые показал своего ребенка
Фото из открытых источников

37-летний Алекс Малиновский активно развивается в качестве сольного артиста. Творческими планами он делится в социальной сети. А вот детали личной жизни исполнитель хита «Я тебя не отдам» не любит афишировать. Исключение Малиновский сделал сегодня. Он опубликовал кадр с новорожденным ребёнком. Называть пол малыша Алекс не стал. 

«Люблю тебя, моя маленькая-большая Вселенная», — трогательно подписал снимок Алекс Малиновский, добавив #любовь и #счастье.

У поклонников не осталось сомнений, что на фото – ребёнок Алекса. Он скрывал от публики появление малыша. 

«Поздравляю! Вот это сюрприз», «Боже мой, прелесть», «Милота», «Какая нежность», — отреагировали фолловеры в комментариях к публикации звезды.

Стоит напомнить, что год назад Алекс Малиновский дал интервью для «Муз.тв», где поделился своими впечатлениями от шоу «Голос».

«Я безумно благодарен шоу «Голос», благодаря проекту меня узнали и заметили. Сразу после телешоу моя песня попала в эфир радиостанций. А самые разные отзывы, скорее всего, связаны с тем, что не все участники умеют воспользоваться возможностями, которые открывает проект. Интерес аудитории очевидно возрастает, но не все к этому готовы, не у всех есть собственный музыкальный материал, который можно показать. Исполнять каверы — это одно, быть интересным с каверами всегда невозможно, нужно обязательно делать что-то своё. Любой телепроект даёт артисту одно — он привлекает к нему внимание. А уж что артист будет делать с этим вниманием, решать только ему», — рассказал музыкант.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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