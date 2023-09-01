Тело 32-летнего актера фильма «Солнцепек» Кирилла Ильина найдено в его квартире

Актер Кирилл Ильин, сыгравший роль в фильме о Донбассе «Солнцепек», умер на 33-м году жизни. Стало известно, что Ильин ушел из жизни 24 августа. Тело актера обнаружили в его квартире. Причина смерти не уточняется.

Кирилл Ильин родился 28 июня 1991 года в Иркутске. Учился в Иркутском театральном училище. Помимо «Солнцепека», в фильмографии актера присутствуют такие картины, как «Морские дьяволы. Рубежи Родины», «Закрытый сезон», «Гражданская жена» и «Капитан Голливуд». Также фильм «Остров Юрьева» с участием Ильина, где он должен был играть лейтенанта полиции, пока находится в процессе создания.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»