Тело 32-летнего актера фильма «Солнцепек» Кирилла Ильина найдено в его квартире

Врач РФ перечислил анализы, которые расскажут о наличии рака
Онколог объяснил, как можно определить наличие рака на ранних сроках. Об этом сообщает «Газета.Ru». Некоторые анализы,...Подробнее
Актер Кирилл Ильин, сыгравший роль в фильме о Донбассе «Солнцепек», умер на 33-м году жизни. Стало известно, что Ильин ушел из жизни 24 августа. Тело актера обнаружили в его квартире. Причина смерти не уточняется.
Кирилл Ильин родился 28 июня 1991 года в Иркутске. Учился в Иркутском театральном училище. Помимо «Солнцепека», в фильмографии актера присутствуют такие картины, как «Морские дьяволы. Рубежи Родины», «Закрытый сезон», «Гражданская жена» и «Капитан Голливуд». Также фильм «Остров Юрьева» с участием Ильина, где он должен был играть лейтенанта полиции, пока находится в процессе создания.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
Онколог объяснил, как можно определить наличие рака на ранних сроках. Об этом сообщает «Газета.Ru». Некоторые анализы,...Подробнее
Украина атаковала объекты в Пскове, в том числе военно-транспортные самолеты Ил-76 на аэродроме «Кресты», с территории...Подробнее
В истории человечества был период, когда популяция людей едва превышала тысячу особей на протяжении многих поколений....Подробнее
Соединенные Штаты Америки не могут помочь Вооруженным силам Украины в преодолении российской линии обороны с мощными...Подробнее
Беспилотники, которые начала применять Украина для ударов по целям на территории России, являются раздражителем для...Подробнее
Об атаке дронами на аэродром в Пскове в ночь на 30 августа рассказал глава Главного управления разведки Украины Кирилл...Подробнее