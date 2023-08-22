Бритни Спирс разбила голову во время драки с Сэмом Асгари

Бракоразводный процесс певицы Бритни Спирс и модели Сэма Асгари окружен постоянным вниманием. На сей раз появилась информация, что незадолго до объявления о разрыве пара устроила грандиозный скандал в гостинице Лондона, в ходе которого звезда эстрады получила серьезную травму.

Информацию о ссоре предоставил основатель издания TMZ Харви Левин в документальном фильме «Бритни Спирс: развод и отчаяние». По его данным, в преддверии разрыва отношений Спирс и Асгари громко выясняли отношения в номере лондонского отеля. Доподлинно неизвестно, что конкретно произошло, но в итоге Бритни потеряла равновесие, упала и сильно ударилась головой о журнальный столик.

«Бритни и Сэм серьезно повздорили в отельном номере. Певица настолько разнервничалась, что споткнулась и разбила голову о журнальный столик. Потом ей наложили швы», — сказал Харви в документальном фильме.

Сами супруги предпочитают цивилизованно высказываться о грядущем расторжении брака. Бритни и Сэм были в браке около года, а в общем их отношения длились шесть лет. По слухам, причиной развода могла стать ревность Асгари: мужчина заподозрил жену в изменах.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»