Тело скончавшейся в Малайзии российской блогерши-вегана неделю не могут доставить на родину

Сегодня, 09:14

Image 16+
Тело скончавшейся в Малайзии российской блогерши-вегана неделю не могут доставить на родину
Фото из открытых источников

Уже неделю не удается доставить в Россию тело скончавшейся 21 июля в Малайзии казанской блогерши-вегана Zhanna D'Art (Жанна Самсонова). Изначально тело умершей должны были кремировать, но потом было принято решение забальзамировать его. 

Ожидалось, что этот вопрос будет решен после обращения матери умершей в консульский отдел Посольства РФ в Малайзии, однако этого не произошло. Дипломаты говорят, что они еще не получили нужные документы. Причиной смерти Самсоновой стала холероподобная инфекция. Но мать покойной считает, что ее дочь, соблюдавшая вегетарианскую диету, довела себя до истощения.

Мать Самсоновой относилась к такому типу питания негативно, и уговаривала дочь отказаться от этого увлечения, однако девушка ее не послушала. Блогерша работала в веганском кафе и сначала придерживалась рациона, довольно приемлемого для организма. Она ела рыбу и молочные продукты. 

Известно, что потом девушка в течение пяти лет придерживалась сырой вегетарианской диеты. Последние четыре года она питалась фруктами, ростками подсолнечника и соками. Блогер пропагандировала эти принципы питания в соцсетях.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

СМИ: Приехавшая в Юрмалу Пугачева не встает с постели

Вчера, 17:24

«Был абсолютно одинок»: стала известна причина смерти актера Андрея Бабенко

Вчера, 16:09

Продюсер РФ Иосиф Пригожин заявил, что Пугачева не приемлет конкурентов

Вчера, 13:29

Собчак спрогнозировала появление слухов о ее отъезде из России после покупки виллы на Бали

26-07-2023, 10:49

Певицы РФ Слава и Любовь Успенская написали заявление в полицию на Тимура Хайдарова

25-07-2023, 21:59

Певица Лайма Вайкуле заявила, что Игорь Крутой счел ее предательницей из-за фестиваля в Юрмале

25-07-2023, 10:24

Марина Федункив пожаловалась, что муж-иностранец не всегда понимает шутки ее героинь

24-07-2023, 14:39

Дружинина рассказала, как иноагент Максим Галкин познакомился с Пугачевой - видео

23-07-2023, 19:34

За «три песни под фанеру» на фестивале Пугачева просит с Вайкуле 250 тыс. евро

21-07-2023, 17:39

Дмитрий Иосифов рассказал, как его обманули режиссер и оператор фильма про Буратино

21-07-2023, 15:29

Актриса РФ Светлана Дружинина назвала наказание для Пугачевой страшнее потери денег

20-07-2023, 14:14

Вайкуле не станет оплачивать Пугачевой и Галкину выступление на фестивале «Рандеву»

20-07-2023, 11:49

Диджей Катя Гусева сообщила о предстоящей свадьбе 56-летнего певца Филиппа Киркорова

20-07-2023, 07:39

Тело актёра РФ «Бандитского Петербурга» и «Убойной силы» несколько дней пролежало в квартире

20-07-2023, 06:44

«KP.RU»: бывший жених Ксении Собчак купил любимую виллу Пугачевой в Юрмале за 600 млн рублей

19-07-2023, 10:04

Алла Пугачева готова петь на корпоративах за 50 миллионов рублей

18-07-2023, 16:09

Певицу РФ Юту поразило равнодушие публики на выступлении в госпитале

18-07-2023, 09:24

Сын Плющенко и Яны Рудковской сыграет Д’Артаньяна в новом ремейке «Трёх мушкетёров»

17-07-2023, 16:54

Раиса Рязанова прокомментировала русофобские интервью Ивара Калныньша

17-07-2023, 15:14

Буйнов назвал Аллу Пугачеву сестрой во время похорон Юдашкина

17-07-2023, 13:54

Возможно, Вам будет интересно

«Он знал, что умрет»: полицейский из Самары добровольцем ушел на СВО РФ

«Он знал, что умрет»: полицейский из Самары добровольцем ушел на СВО РФ

27-07-2023, 13:54

0

Полицейский из Самары знал, что умрет, но все равно пошел на фронт добровольцем. Об этом сообщает издание «63.ru»....

Подробнее
У олимпийской чемпионки Исинбаевой нашли дом и регистрацию в Испании

У олимпийской чемпионки Исинбаевой нашли дом и регистрацию в Испании

26-07-2023, 13:09

0

У двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой, которая, к тому же, является еще и майором...

Подробнее
Не получившие выплаты жители разбомбленного Шебекино попросили вести режим ЧС

Не получившие выплаты жители разбомбленного Шебекино попросили вести режим ЧС

26-07-2023, 16:24

0

Далеко не все жители Шебекино получат компенсацию за уничтоженное имущество, о чем уже сообщили власти. Губернатор...

Подробнее
В Госдуме рассказали о бойце, пробывшем на СВО РФ более девяти месяцев без зарплаты

В Госдуме рассказали о бойце, пробывшем на СВО РФ более девяти месяцев без зарплаты

27-07-2023, 17:49

0

Мобилизованный житель Свердловской области не получал зарплату с прошлого сентября. Об этом сообщает издание...

Подробнее
WP: ВС РФ ежемесячно уничтожают от 1 до 10 тысяч беспилотников ВСУ

WP: ВС РФ ежемесячно уничтожают от 1 до 10 тысяч беспилотников ВСУ

26-07-2023, 14:54

0

ВСУ ежемесячно теряют в боях с ВС РФ от 1 000 до 10 000 своих беспилотников. Об этом говорится в статье «The Washington...

Подробнее
В Грузии россиян с круизного лайнера встретили митингом и напугали детей

В Грузии россиян с круизного лайнера встретили митингом и напугали детей

Вчера, 15:09

0

В Грузии продолжают показывать, как они «любят» россиян. Российские пассажиры круизного лайнера Astoria Grandeа,...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров