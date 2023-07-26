Тело скончавшейся в Малайзии российской блогерши-вегана неделю не могут доставить на родину

Уже неделю не удается доставить в Россию тело скончавшейся 21 июля в Малайзии казанской блогерши-вегана Zhanna D'Art (Жанна Самсонова). Изначально тело умершей должны были кремировать, но потом было принято решение забальзамировать его.

Ожидалось, что этот вопрос будет решен после обращения матери умершей в консульский отдел Посольства РФ в Малайзии, однако этого не произошло. Дипломаты говорят, что они еще не получили нужные документы. Причиной смерти Самсоновой стала холероподобная инфекция. Но мать покойной считает, что ее дочь, соблюдавшая вегетарианскую диету, довела себя до истощения.

Мать Самсоновой относилась к такому типу питания негативно, и уговаривала дочь отказаться от этого увлечения, однако девушка ее не послушала. Блогерша работала в веганском кафе и сначала придерживалась рациона, довольно приемлемого для организма. Она ела рыбу и молочные продукты.

Известно, что потом девушка в течение пяти лет придерживалась сырой вегетарианской диеты. Последние четыре года она питалась фруктами, ростками подсолнечника и соками. Блогер пропагандировала эти принципы питания в соцсетях.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»