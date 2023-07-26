Шабаш Лаймы Вайкуле в Юрмале настигла внезапная кара

«Он знал, что умрет»: полицейский из Самары добровольцем ушел на СВО РФ
Полицейский из Самары знал, что умрет, но все равно пошел на фронт добровольцем. Об этом сообщает издание «63.ru»....Подробнее
В Юрмале продолжается фестиваль «Рандеву», организатором которого является Лайма Вайкуле.
На фестиваль прибыли многие российские артисты, которых Москва объявила иноагентами, пишет «Царьград». Поэтому в этом году «Рандеву» начали неофициально называть «фестивалем иноагентов».
В числе гостей фестиваля признанные иноагентами Андрей Макаревич, Семен Слепаков, Максим Галкин. Появилась там и Алла Пугачева, при том, что все деньги с фестиваля, как уже объявила Лайма Вайкуле, будут перечислены ВСУ.
Стоит отметить, что из-за Аллы Пугачевой интерес к фестивалю вырос. Ходили слухи, что она может не появиться. Это обсуждали во многих СМИ. Но накануне она пришла на фестиваль, нарядившись в дерзкие микрошорты.
А вот Семен Слепаков на фестиваль приехать не смог, поскольку, как заявили организаторы мероприятия, «не успел, хотя думал, что успеет».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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