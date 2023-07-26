СМИ: Приехавшая в Юрмалу Пугачева не встает с постели

После приезда на виллу «Марта» Алла Пугачева ни разу не появилась на публике. Певица также пропустила церемонию открытия фестиваля «Рандеву» в Юрмале, организованного ее подругой Лаймой Вайкуле. Судя по всему, 74-летняя Примадонна плохо перенесла перелет из Израиля.

По некоторым данным, сейчас Алла Борисовна находится на арендованной вилле, принадлежащей бывшему возлюбленному журналистки Ксении Собчак, американскому миллионеру Александру Шусторовичу, и не поднимается с постели. Рядом с ослабшей певицей находится ее муж Максим Галкин* (признан иноагентом) и дети - Лиза и Гарри.

Внезапный приезд в Юрмалу дочери Пугачевой Кристины Орбакайте является подтверждением слухов о плохом самочувствии певицы из-за проблем с сердцем. Как стало известно, Орбакайте прервала отдых в Европе, где находилась с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией, и вылетела на Балтийское побережье.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»