СМИ: Приехавшая в Юрмалу Пугачева не встает с постели

«Он знал, что умрет»: полицейский из Самары добровольцем ушел на СВО РФ
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После приезда на виллу «Марта» Алла Пугачева ни разу не появилась на публике. Певица также пропустила церемонию открытия фестиваля «Рандеву» в Юрмале, организованного ее подругой Лаймой Вайкуле. Судя по всему, 74-летняя Примадонна плохо перенесла перелет из Израиля.
По некоторым данным, сейчас Алла Борисовна находится на арендованной вилле, принадлежащей бывшему возлюбленному журналистки Ксении Собчак, американскому миллионеру Александру Шусторовичу, и не поднимается с постели. Рядом с ослабшей певицей находится ее муж Максим Галкин* (признан иноагентом) и дети - Лиза и Гарри.
Внезапный приезд в Юрмалу дочери Пугачевой Кристины Орбакайте является подтверждением слухов о плохом самочувствии певицы из-за проблем с сердцем. Как стало известно, Орбакайте прервала отдых в Европе, где находилась с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией, и вылетела на Балтийское побережье.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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