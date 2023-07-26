«Был абсолютно одинок»: стала известна причина смерти актера Андрея Бабенко

Сегодня, 16:09

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«Был абсолютно одинок»: стала известна причина смерти актера Андрея Бабенко
Фото из открытых источников

47-летний актер Андрей Бабенко, известный по таким проектам, как «Тайны следствия», «Ментовские войны», «Опера: Хроники убойного отдела»,  не появился на съемках сериала, где играл эпизодическую роль. Два дня назад он был найден мертвым в своей квартире в Санкт-Петербурге. 

Как выяснилось, причиной его смерти стало самоубийство. У Бабенко не было близких родственников, и он чувствовал себя одиноким. У актера были финансовые трудности, и он часто брал в долг у друзей и коллег. По словам режиссера Максима Бриуса, в последнее время Андрей вынужден был работать курьером из-за финансовых проблем. 

Сейчас  коллеги собирают деньги на похороны актера. В этом вопросе помощь оказывает актер Роман Жилкин.  

Отметим, что Андрей Бабенко играл не только в сериалах. Он выступал на сцене петербургских театров и участвовал в антрепризах.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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