«Был абсолютно одинок»: стала известна причина смерти актера Андрея Бабенко

47-летний актер Андрей Бабенко, известный по таким проектам, как «Тайны следствия», «Ментовские войны», «Опера: Хроники убойного отдела», не появился на съемках сериала, где играл эпизодическую роль. Два дня назад он был найден мертвым в своей квартире в Санкт-Петербурге.

Как выяснилось, причиной его смерти стало самоубийство. У Бабенко не было близких родственников, и он чувствовал себя одиноким. У актера были финансовые трудности, и он часто брал в долг у друзей и коллег. По словам режиссера Максима Бриуса, в последнее время Андрей вынужден был работать курьером из-за финансовых проблем.

Сейчас коллеги собирают деньги на похороны актера. В этом вопросе помощь оказывает актер Роман Жилкин.

Отметим, что Андрей Бабенко играл не только в сериалах. Он выступал на сцене петербургских театров и участвовал в антрепризах.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»