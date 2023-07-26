Продюсер РФ Иосиф Пригожин заявил, что Пугачева не приемлет конкурентов

Продюсер Пригожин рассказал, как Алла Пугачева влияла на карьеры звезд эстрады. Об этом сообщает издание «АиФ».

После того, как Алла Пугачева со своей семьей уехали из России, многие ее бывшие коллеги высказались на тему как Примадонна препятствовала развитию их карьеры. Продюсер Иосиф Пригожин не стал исключением. Будучи участником шоу Алены Жигаловой, он раскрыл свои мысли по поводу Аллы Борисовны и ее роли в отечественном шоу-бизнесе.

Пригожин уверен, что обижаться на артистку, даже если она с кем-то жестко поступила — не стоит. Всему виной ее натура диктатора и желание быть единственной.

«К ней прислушивались, потому что важнее Аллы Борисовны для федеральных каналов не было никого. Она была решала, масштабной фигурой в нашей стране и большой личностью. Могла попросить или сказать, и ее все слушались — это факт», — объяснил продюсер.

От «руки» Аллы Пугачевой пострадала и его супруга — певица Валерия. По словам Пригожина, Примадонна много делала для того, чтобы Валерию приглашали на мероприятия как можно реже, при этом поинтересоваться у звезды, почему она не хочет видеть свою коллегу, никто не решался.

«Она просила на Первом канале, чтобы Валерию меньше приглашали. Как раз … Пугачева поставила условие: «Я не хочу, чтобы на открытии выступала Валерия». У нее никто не спросил причину, потому что ее все боялись, она считалась полноправной хозяйкой», — признался Пригожин.

В то же время он и Валерия продолжили общаться с Примадонной. Более того, продюсер до сих пор называет ее «героем нашего времени» и признается, что между ними всегда были хорошие отношения и частые встречи в нерабочей обстановке.

«Она произвела на меня невероятное впечатление… Пугачева убедила людей, что она единственная и неповторимая», — отметил он.

Сейчас ситуация заметно изменилась. И изменил ее отъезд звезды — «хозяйки» и «решалы», «масштабной фигуры» в России уже нет.

«А сейчас ситуация изменилась. Она сама ее изменила, что удивительно», — заключил продюсер.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»