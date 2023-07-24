Собчак спрогнозировала появление слухов о ее отъезде из России после покупки виллы на Бали

Российская журналистка Ксения Собчак прогнозирует, что после ее признания о покупке виллы на Бали СМИ вскоре запестреют заголовками о том, что она готовится к эмиграции и отъезду из России. Своими мыслями она поделилась на своей страничке в Instagram (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в экстремистской в РФ и запрещена, - Ред.).

«Друзья, вас скоро снова ждут заголовки, что я уехала из России, — пишет Собчак. — Спешу (кого-то) разочаровать — разве что ради отдыха. Притом не простого отдыха. А на собственной вилле у океана!».

Ксения Анатольевна рассказала, что обзавестись собственной недвижимостью на сказочном Бали она решилась после того, как побывала на острове с целью взять интервью у блогера Айзы-Лилуны Ай, бывшей жены рэпера Гуфа.

Собчак призналась, что вилла обошлась ей в 150 тысяч долларов — это порядка 13,5 миллионов в рублях.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»